الزراعة تكشف عن ظهور إصابات بمرض فيروسي في الأسماك

اعلنت وزارة الزراعة، الاربعاء، عن ظهور إصابات بمرض فيروسي في الأسماك. وقالت الوزارة وفقاً لوكلة الانباء العراقية، إنه "تم الكشف عن ظهور إصابات بمرض (الكوي هيربس) الفيروسي في الأسماك". وأضافت أنه "تم ظهور بؤر للمرض في محافظات الأنبار وصلاح الدين وبابل ومناطق محدودة من بغداد"، مؤكدة "رفع درجات الرصد والتحري القصوى في اقفاص وأحواض تربية الأسماك والإبلاغ عن أي حالة مشتبه بها".

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