دولة مجاورة للعراق تسجل ارتفاعاً قياسياً في وفيات كورونا

وأضافت وزارة الصحة أنها رصدت خلال اليوم الماضي 62 وفاة جديدة جراء المرض، ما يرفع إجمالي ضحايا الجائحة في الأردن إلى 1029 متوفياً.

كما بلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقى العلاج في المستشفيات حاليا 1617 حالة، منهم 374 حالة في العناية المركزة.