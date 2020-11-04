دولة مجاورة للعراق تسجل ارتفاعاً قياسياً في وفيات كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، الأربعاء، عن تسجيل 4658 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية لتصل الحصيلة الإجمالية للحالات إلى 91234.
وأضافت وزارة الصحة أنها رصدت خلال اليوم الماضي 62 وفاة جديدة جراء المرض، ما يرفع إجمالي ضحايا الجائحة في الأردن إلى 1029 متوفياً.
كما بلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقى العلاج في المستشفيات حاليا 1617 حالة، منهم 374 حالة في العناية المركزة.
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