الإمارات ومصر.. تشاور مستمر لتعزيز استقرار المنطقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الأربعاء، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين.

كما تناول الاتصال الهاتفي بين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس المصري جوانب التعاون بين البلدين وسبل تنميته في مختلف المجالات بما يحقق تطلعاتهما ومصالحهما المشتركة.



كما استعرض الجانبان تطورات القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها، إضافة إلى المستجدات الراهنة التي تشهدها المنطقة العربية والتحديات والأزمات التي تواجهها، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

وأكد الجانبان خلال الاتصال حرصهما على استمرار التشاور والتنسيق بين البلدين الشقيقين بشأن العديد من القضايا والموضوعات المشتركة بما يعزز العلاقات الأخوية ويحقق الأمن والاستقرار والسلام والتنمية للمنطقة وشعوبها.