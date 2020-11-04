ترامب يلمح لخسارة بنسلفانيا وميشيغان.."إخفاء" أصوات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، خصومه بالسعي لـ"إخفاء" مئات آلاف من الأصوات الانتخابية المؤيدة له في بنسلفانيا وميشيغان.

وكان ترامب ألمح في وقت سابق إلى وجود شبهات تزوير في نتائج الانتخابات بعدد من ولايات الحسم، في الوقت الذي يتقدم فيه خصمه الديمقراطي جو بايدن في 3 ولايات ستحسم الرئاسة وهي ميشيغان وويسكونسن وبنسلفانيا.



ويتبقى فرز 10% من الأصوات في ميشيغان و3٪؜ في ويسكونسن، وفي حال فوزه بالولايتين سيحصل على 270 صوتا في المجمع الانتخابي، وبالتالي يضمن الفوز.

ولكن ترامب يرغب في وقف جميع عمليات فرز الأصوات.

من جانبها، أكدت جين أومالي ديلون، مديرة الحملة الانتخابية لبايدن، أن المرشح الديمقراطي على طريق الفوز وسيحصل على أغلبية أصوات المجمع الانتخابي.

وأضافت أومالي، أن "بايدن سيفوز في ولايات ميشيغان وويسكونسن وبنسلفانيا بنسب أعلى من التي حققها ترامب في انتخابات عام 2016".

وبعد فرز نحو 129 مليون صوت حصل بايدن على 238 من أصوات المجمع الانتخابي مقابل 213 للمرشح الجمهوري دونالد ترامب.

ويحتاج أي مرشح رئاسي إلى أصوات 270 ناخباً كبيراً من أصل 538 للفوز بالرئاسة الأمريكية.