ولايات "الحسم" بين ترامب وبايدن.. الموازين تنقلب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - للمرة الأولى منذ عام 2000، استفاق الأمريكيون الأربعاء من دون أن يعرفوا هوية الرئيس المقبل، بعد اقتراع شهد نسبة مشاركة قياسية.

منافسة شرسة بين الرئيس الجمهوري دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، في انتخابات شهدت أكبر نسبة مشاركة، فقد أدلى 160 مليون أمريكي بأصواتهم مع تقدير نسبة المشاركة بـ66.9 % في مقابل 59.2 % العام 2016، بحسب "يو أس إيليكشنز بورجيكت".

وبحسب المؤشرات الأولية حتى الساعة 17:30، تستمر عمليات الفرز في 7 ولايات حاسمة هي بنسلفانيا وميشيغان وويسكونسن وكارولاينا الشمالية وجورجيا ونيفادا وألاسكا.

الولايات المتأرجحة تخذل ترامب

ووسط تنافس شديد بين ترامب وبايدن يتقدم الأخير في 3 ولايات ستحسم الرئاسة وهي ميشيغان وويسكونسن وبنسلفانيا، حيث متبقٍّ فرز 10% من الأصوات في ميشيغان و3٪؜ في ويسكونسن، وفي حال فوزه بالولايتين سيحصل على 270 صوت في المجمع الانتخابي وبالتالي يضمن الفوز، ولكن ترامب يرغب في وقف جميع عمليات فرز الأصوات.

ميشيغان

وأعلنت سكرتيرة الولاية الأمريكية التي يعني الفوز بها الحصول على 16 صوتا بالمجمع الانتخابي، أنه لا يزال هناك عدد ضخم للغاية من الأصوات التي تنتظر الفرز.

وقالت سكرتيرة ولاية ميشيغان، نتوقع انتهاء عملية فرز الأصوات بالولاية بحلول الجمعة القادمة وننصح بانتظار إعلان النتائج الرسمية.





جورجيا

وأعلن سكرتير الولاية الأمريكية التي يعني الفوز بها الحصول على 16 صوتا أيضا بالمجمع الانتخابي، أن هناك أكثر من 40 ألف صوت عبر البريد وسيتم فرزهم بكل دقة.

وقال سكرتير ولاية جورجيا الأمريكية، إن عملية فرز الأصوات لم تكتمل بعد وننتظر وصول صناديق اقتراع بحلول يوم الاثنين أو الثلاثاء المقبلين، ولا يمكن الإعلان عن نتائج مؤكدة للانتخابات حتى الآن".

بنسلفانيا

ويتفوق المرشح الديمقراطي في تلك الولاية التي تمنح 20 صوتا بالجمع الانتخابي، حيث أكدت جين أومالي ديلون، مديرة الحملة الانتخابية لبايدن، أن المرشح الديمقراطي على طريق الفوز وسيحصل على أغلبية أصوات المجمع الانتخابي.

وأضافت أومالي، أن "بايدن سيفوز في ولايات ميشيجان وويسكونسن وبنسلفانيا بنسب أعلى من التي حققها ترامب في انتخابات عام 2016".





وبعد فرز نحو 129 مليون صوت حصل بايدن على 238 من أصوات المجمع الانتخابي مقابل 213 للمرشح الجمهوري دونالد ترامب.

ويحتاج أي مرشح رئاسي إلى أصوات 270 ناخباً كبيراً من أصل 538 للفوز بالرئاسة الأمريكية.