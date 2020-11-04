الإمارات وأوروبا.. دعوات لتعميق التسامح بين الشعوب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الأربعاء، مع رئيس المجلس الأوروبي، جهود تعزيز السلام.

وتلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الأربعاء، اتصالا هاتفيا من شارل ميشال رئيس المجلس الأوروبي، تناول سبل تعزيز علاقات التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي ودوله الصديقة في مختلف المجالات.



كما بحث الاتصال إضافة إلى ذلك عددا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وتناول الجانبان، خلال الاتصال، التطورات في منطقتي الشرق الأوسط وشرق المتوسط، وجهود تعزيز السلام والأمن في المنطقة، إضافة إلى خطر التطرف والإرهاب وضرورة التحرك الإقليمي والدولي الفاعل في التصدي له، وتعميق أسس الحوار والتسامح بين الشعوب بمختلف أديانها وثقافاتها.

وتأتي تأكيدات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وسط موجة من العمليات الإرهابية التي تضرب أوروبا كان أحدثها بالعاصمة النمساوية فيينا مما أسفر عن قتلى وجرحى من المدنيين وذلك بعد أيام قليلة من عملية إرهابية في فرنسا.

