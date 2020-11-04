حاكم بنسلفانيا الأمريكية يستبعد إعلان نتائج الانتخابات في الولاية اليوم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قال حاكم ولاية بنسلفانيا الأمريكية توم وولف إن الولاية، وهي ولاية حاسمة في الانتخابات الأمريكية، ربما لا تعرف النتائج الكاملة للانتخابات اليوم الأربعاء.



وقال في مؤتمر صحفي إنه يتم فرز "الملايين من الأصوات التي أرسلت عبر البريد.. لذلك ربما لا نعرف النتائج اليوم، ولكن الشيء الأكثر أهمية هو أن تكون لدينا نتائج دقيقة، حتى لو تطلب الأمر مزيدا من الوقت أكثر من المعتاد".

ودعا وولف، وهو ديمقراطي، إلى التحلي بالصبر وقال إن بنسلفانيا تعتزم الحفاظ على "وعد الديمقراطية" وفرز كل الأصوات.

ويتقدم الرئيس دونالد ترامب على منافسه المرشح الديمقراطي جو بايدن في بنسلفانيا، على الأقل بشكل جزئي، لأن العديد من الناخبين الجمهوريين اختاروا التصويت الشخصي ولم يتم بعد فرز العديد من الأصوات التي أرسلت بالبريد. ولم يتضح بعد من سيفوز بالولاية المتأرجحة بعد فرز جميع أصوات الناخبين.