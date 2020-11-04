شكرا لقرائتكم خبر حملة سعودية لمواجهة حمى الضنك بعدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، حملة الرش الضبابي لمكافحة حمى الضنك بمديرية خور مكسر في محافظة عدن، في إطار مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة حمى الضنك بمحافظة عدن ومديرياتها. وسيجري خلال الحملة شفط المياه الراكدة وتجفيف المستنقعات المائية للقضاء على البعوض، والقيام بجولات ميدانية لدراسة الوضع الوبائي واكتشاف ومكافحة بؤر نواقل الأمراض. على صعيد متصل، أجرت الحملة الطبية التطوعية للمركز أمس 17 عملية جراحية، منها عمليتان لجراحة القلب المفتوح و15 حالة لقسطرة القلب بمدينة المكلا، ليصل إجمالي العمليات المنفذة حتى الآن 63 جراحة، فيما واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة للمركز في مديرية عبس بمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية. على صعيد متصل، أجرت الحملة الطبية التطوعية للمركز أمس 17 عملية جراحية، منها عمليتان لجراحة القلب المفتوح و15 حالة لقسطرة القلب بمدينة المكلا، ليصل إجمالي العمليات المنفذة حتى الآن 63 جراحة، فيما واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة للمركز في مديرية عبس بمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية.

كانت هذه تفاصيل خبر حملة سعودية لمواجهة حمى الضنك بعدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.