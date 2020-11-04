شكرا لقرائتكم خبر الجبير: هجوم فيينا جريمة شنيعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصف الوزير السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير هجوم فيينا بأنه جريمة شنيعة تتنافى مع جميع الأديان والقيم الإنسانية.

وقال في تغريدة عبر (تويتر) «إن المملكة تشارك النمسا الحزن جراء الجريمة الإرهابية التي استهدفت الأبرياء في فيينا»، مشددا على أن هذه الجريمة الشنيعة ومثيلاتها تتنافى مع كل الأديان والقيم الإنسانية، وتؤكد على أن الإرهاب لا دين ولا عرق له».

وأعربت الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي، فيما أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن هجوم فيينا الذي أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 22 آخرين.