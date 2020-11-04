الجبير: هجوم فيينا جريمة شنيعة

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وقال في تغريدة عبر (تويتر) «إن المملكة تشارك النمسا الحزن جراء الجريمة الإرهابية التي استهدفت الأبرياء في فيينا»، مشددا على أن هذه الجريمة الشنيعة ومثيلاتها تتنافى مع كل الأديان والقيم الإنسانية، وتؤكد على أن الإرهاب لا دين ولا عرق له».وأعربت الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي، فيما أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن هجوم فيينا الذي أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 22 آخرين.
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