إثيوبيا تواجه تمرد تيجراي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد أمس إنه أرسل جنودا إلى ولاية تيجراي لمواجهة انتفاضة جماعة متمردة، مما أثار مخاوف بشأن إمكانية أن تكون إثيوبيا متجهة نحو حرب أهلية.

ويعد هذا أحدث تحد يواجهه آبي، الحائز على جائزة نوبل للسلام، من جبهة تحرير شعب تيجراي، الحزب الحاكم في منطقة تيجراي، والذي يعد الآن حركة متمردة.

وكان الحزب أجرى انتخابات محلية في تحد للحكومة الاتحادية في سبتمبر الماضي. وتأتي أوامر آبي بإرسال الجنود عقب أن شنت الجماعة هجوما على قاعدة عسكرية في المنطقة.