30 قتيلا وجريحا في قصف على إدلب

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وأشار المرصد أمس إلى ارتفاع عدد القتلى إلى 7، بينهم 4 أطفال، بقصف على أريحا، وطفلان من مهجري ريف حماة الجنوبي إلى بلدة كفريا، وطفل بقصف على مدينة إدلب، فيما لا يزال عدد القتلى مرشحا للارتفاع لوجود نحو 20 جريحا بمناطق متفرقة من إدلب، بعضهم في حالات خطرة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان سقوط نحو 30 قتيلا وجريحا، ضمنهم أطفال، جراء عمليات القصف الصاروخي المكثف الذي تشنه قوات النظام السوري على مناطق متفرقة من محافظة إدلب.وأشار المرصد أمس إلى ارتفاع عدد القتلى إلى 7، بينهم 4 أطفال، بقصف على أريحا، وطفلان من مهجري ريف حماة الجنوبي إلى بلدة كفريا، وطفل بقصف على مدينة إدلب، فيما لا يزال عدد القتلى مرشحا للارتفاع لوجود نحو 20 جريحا بمناطق متفرقة من إدلب، بعضهم في حالات خطرة.

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