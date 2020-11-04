تركيا تغرم مواقع التواصل 1.2 مليون دولار بعد إهانة حفيد إردوغان

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ونقلت الوكالة عن المسؤول المطلع، الذي لم تذكر اسمه، أنه تم فرض غرامة مبدئية بقيمة عشرة ملايين ليرة (1.2 مليون دولار) على كل من هذه المواقع لعدم امتثالها للقانون.وقال المسؤول «إن موقع (فكونتاكتي)، وهو النسخة الروسية من فيس بوك، هو فقط من عين ممثلا محليا في تركيا قبل انتهاء الموعد النهائي أمس الأول».
وكان حزب العدالة والتنمية الحاكم قدم في يوليو مشروع قانون للبرلمان يهدف إلى توسيع السيطرة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، وتوعد إردوغان بتمرير هذا التشريع بعد تعليقات مهينة وسخرية على وسائل التواصل الاجتماعي أعقبت إعلان ميلاد حفيد جديد له من ابنته إسراء.
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