شكرا لقرائتكم خبر تركيا تغرم مواقع التواصل 1.2 مليون دولار بعد إهانة حفيد إردوغان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نقلت وكالة بلومبيرج للأنباء أمس عن مسؤول تركي رفيع المستوى أنه تم تغريم مواقع التواصل الاجتماعي العملاقة (فيس بوك ويوتيوب وتويتر وانستجرام وتيك توك) لعدم قيامها بتعيين ممثلين محليين عنها بموجب قانون جديد لوسائل التواصل الاجتماعي.

ونقلت الوكالة عن المسؤول المطلع، الذي لم تذكر اسمه، أنه تم فرض غرامة مبدئية بقيمة عشرة ملايين ليرة (1.2 مليون دولار) على كل من هذه المواقع لعدم امتثالها للقانون.

وقال المسؤول «إن موقع (فكونتاكتي)، وهو النسخة الروسية من فيس بوك، هو فقط من عين ممثلا محليا في تركيا قبل انتهاء الموعد النهائي أمس الأول».

وكان حزب العدالة والتنمية الحاكم قدم في يوليو مشروع قانون للبرلمان يهدف إلى توسيع السيطرة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، وتوعد إردوغان بتمرير هذا التشريع بعد تعليقات مهينة وسخرية على وسائل التواصل الاجتماعي أعقبت إعلان ميلاد حفيد جديد له من ابنته إسراء.