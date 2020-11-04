توقيع بروتوكول تعاون لتطوير 18 حضانة أطفال في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

شهد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم الأربعاء، فعاليات توقيع برتوكول التعاون الثلاثي بين وزارة التضامن الاجتماعي، وجمعية خير وبركة، و18 جمعية أهلية لتنمية المجتمع، تحت شعار "مشروع حضانتي مستقبلي" ضمن البرنامج القومي لتطوير دور الحضانات، وذلك للقيام بأعمال تطوير شاملة لـ25 فصل داخل 18 حضانة أطفال كمرحلة ثانية، وبتكلفة 6 ملايين جنيه، فيما تضم المرحلة الأولى 200 فصل آخر داخل 64 حضانة أخرى.

وأكد اللواء أشرف عطية، على أهمية المشاركة المجتمعية الجادة لمؤسسات المجتمع المدني، ومنها جمعية خير وبركة، لمساندة الجهود التنفيذية ودفع عمليات التنمية الجارية بمختلف المجالات، مشيراً إلى أهمية البرنامج القومي لتطوير دور الحضانات والذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعى من أجل تحسين ورفع كفاءة دور حضانات الأطفال بمختلف المحافظات ومنها محافظة أسوان.

وأشاد بدور هذا البرنامج القومي ومساهمته في توفير كافة أوجه الرعاية المتكاملة لأبناء المحافظة وخاصة النشء منهم بمرحلة الطفولة المبكرة، من خلال تهيئة المناخ الملائم لهم لتصبح الحضانات مواقع جمالية حضارية ومجهزة بالأثاثات ومختلف الأدوات والمستلزمات التعليمية اللازمة، لخلق أجيال واعية ومدربة على التقنيات التكنولوجية الحديثة.

ومن جانبه، أكد محمد يوسف، أنه جار الانتهاء من المرحلة الأولى ضمن البرنامج القومي لتطوير دور الحضانات، بتكلفة إجمالية 8 ملايين جنيه، بالتعاون بين المديرية وجمعية الحجندية وعرب العقيلات، حيث تم الانتهاء من 43 حضانة، وجار العمل في 21 حضانة، موضحاً بأن بروتوكول التعاون مع جمعية خير وبركة يستهدف رفع كفاءة البنية الأساسية وتطوير المنشآت والمباني للحضانات المستهدفة، بجانب تزويدها بمختلف الأجهزة والوسائل التعليمية الحديثة، علاوة على تدريب العاملين والمشرفات بالحضانات والوحدات الاجتماعية من أجل تنمية مهاراتهم وقدراتهم للتعامل مع المناهج الدراسية الحديثة التي يجري إعدادها عن طريق وزارة التضامن الاجتماعى حتى تواكب التطور التكنولوجى ومقتضيات العصر وتطبيقها داخل الفصول، وهو ما سيتواكب مع عمل ندوات لتوعية أولياء الأمور بآليات التربية السليمة للأطفال في هذه المرحلة العمرية الهامة.