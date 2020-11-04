الدنمارك تعتزم اعدام كل حيوانات المنك بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كوبنهاجن - (د ب أ):

ذكر تقرير إخباري أن الدنمارك تعتزم إعدام كل ما لديها من حيوانات المنك بسبب مرض كوفيد -19 الذي يسببه فيروس كورونا.

وقالت صحيفة بوليتيكن، في تقرير لها أوردته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء، أن هذه الخطوة تأتي وسط مخاوف من أن سلالة من فيروس كوفيد يمكن أن تنتقل إلى البشر، ربما تكون قد تحورت، الأمر الذي قد يقوض جهود السعي لتوفير لقاح مضاد للفيروس.

كانت الحكومة الدنماركية قد أعلنت مطلع الشهر الماضي أنها تخطط لإعدام ما يصل إلى مليون من حيوانات المنك التي تم تربيتها في مزارع الفراء لمنع المزيد من انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19).

وتشعر الحكومة بالقلق إزاء انتقال الفيروس بين المنك والبشر بعد ظهور حالتين من هذا النوع فى هولندا فى وقت سابق من هذا العام .

وتشمل عملية الإعدام 41 مزرعة لفراء المنك في غرب الدنمارك، حيث تم اكتشاف الفيروس بين قطيع الحيوانات وكذلك 21 مزرعة فراء يشتبه في إصابتها بالعدوى.

وقالت الحكومة إن هذا الإجراء ضرورى رغم سلسلة الإجراءات الوقائية. وتجري حاليا مناقشة مسألة تعويض المربين المتضررين.