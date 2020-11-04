دون تدخل الأم.. تفاصيل تعذيب طفلين على يد زوج والدتهما بقليوب (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلنت الدكتورة سلوى ترك، مقرر فرع المجلس القومي للطفولة بالقليوبية، أنه جرى إيداع طفلي قليوب اللذين جرى تعذيبهما على يد زوج والدتهما، بمنطقة عزبة عبدالله باشا التابعة لمركز ومدينة قليوب، إلى جد الطفلين لوالدتهما، مع أخذ تعهد بحسن رعايتهما، وإيداعهما بحضانته لرعايتهما وتقديم اللازم لهما، حتى خروج الأم من سراي النيابة.

وكشفت مقررت الفرع، عن تفاصيل الواقعة، موضحة أنها تعود ليوم 10 أكتوبر الماضي وليست حديثة، ولكن الجديد أن النيابة أمرت بحبس زوج الأم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وأوضحت "ترك"، في تصريحات صحفية اليوم، أن الواقعة جرى كشفها بمجرد ورود بلاغ لفرع المجلس القومي للطفولة بقليوب، برئاسة الدكتورة شيماء عبدالله بقيام "هـ.م" موظف، مقيم بمنطقة عزبة عبدالله باشا، بتعذيب طفلي زوجته "د.ع"، الأكبر منهما "6 سنوات"، والأصغر "4 سنوات"، بالضرب المبرح وربطهم بالسلاسل الحديدية لمدة طويلة، دون تدخل الأم.

وتابعت، أنه جرى التحرك على الفور وإبلاع قسم شرطة قليوب، وجرى ضبط زوج الأم واتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وعرضه على النيابة التى أمرت بحبسه، لحين ورود تقرير الطبيب الشرعي بشأن آثار التعذيب التي تعرض لها الطفلين، إذ أكدت الأم في تحقيقات النيابة أن الزوج كان يتعدى على الأطفال خلال فترة تواجدها بالخارج، ولم تكن تعلم بالواقعة.

وكان اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من مأمور قسم قليوب، يفيد بإبلاغ أحد الجيران بمنطقة عزبة عبدالله باشا بقليوب، عن شخص يدعي "هـ.م"، مقيم بذات العنوان، بالتعدي بالضرب المبرح على طفلين "نجلي زوجته" المدعوة "د.ع"، وتعذيبهم وربطهم بالجنزير.

جرى إخطار اللواء حاتم الحداد، مدير مباحث القليوبية، والعميد خالد المحمدي، رئيس مباحث القليوبية، وجرى ضبط الزوج، وتحرر محضر رقم 3071 إداري قسم قليوب.