ولاية جوروجيا: لا نتائج قبل انتهاء الفرز وهناك صناديق ستصل الأسبوع المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

‏أكدت سكرتير ولاية جورجيا، مساء اليوم الأربعاء، أن عملية فرز الأصوات لا تزال جارية وأن الولاية تحتاج وقتًا قبل إعلان النتائج.

وتابع في مؤتمر صحفي نقلته فضائية "سكاي نيوز" عربية، مساء الأربعاء، أن الولاية لا تملك نتائج نهائية للانتخابات الأمريكية بعد، مشددًا على أنه لا يمكن إعلان النتائج قبل الانتهاء من عملية التدقيق.

وأشار إلى أن هناك صناديق اقتراع ستصل يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.

وكان حاكم ولاية بنسلفانيا الأمريكية توم وولف، قال اليوم، إن الولاية، وهي ولاية حاسمة في الانتخابات الأمريكية، ربما لا تعرف النتائج الكاملة للانتخابات اليوم الأربعاء.

وقال في مؤتمر صحفي إنه يتم فرز "الملايين من الأصوات التي أرسلت عبر البريد.. لذلك ربما لا نعرف النتائج اليوم، ولكن الشيء الأكثر أهمية هو أن تكون لدينا نتائج دقيقة، حتى لو تطلب الأمر مزيدا من الوقت أكثر من المعتاد".

‏بذلك تأكد أن ولايات بنسلفانيا وميشيجان وجورجيا لن تصدر النتائج النهائية اليوم.