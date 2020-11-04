الانتخابات الأمريكية 2020.. ترامب يزعم إقحام أصوات لجو بايدن في عدد من الولايات

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه يتم إقحام أصوات لجو بايدن في بنسلفانيا وويسكونسن وميشيجان، وفقًا لما جاء في نبأ عاجل على شبكة سكاي نيوز.

وصرح دونالد ترامب، أنه كان متقدمًا بالأمس في عدة ولايات، أمام منافسه الديمقراطي، جو بايدن، لكن النتائج بدأت تتغير

بطريقة سحرية، فيما بادرت حملة بايدن، إلى إبداء التفاؤل بالفوز.

وندد المرشح الجمهوري، بما اعتبرهُ ظهورا لبطاقات انتخابية مفاجئة في محاولة لترجيح كفة بايدن الذي يتقدم حتى الآن بـ238 صوتًا في المجمع الانتخابي.

في غضون ذلك، حصل ترامب على 213

صوتًا من المجمع الذي يصل عدد ناخبيه الكبار إلى 538، فيما يحتاجُ المرشح إلى 270 صوتًا لأجل ضمان الفوز.

وأكد مدير حملة ترامب أن الفوز سيكون من نصيب المرشح الجمهوري الذي يحظي بتأييد واسع وفاز بعدد من الولايات المتأرجحة والحاسمة.

من ناحيتها، قالت حملة بايدن إنها ترجح أيضا فوز المرشح الديمقراطي، مؤكدة أنه سيحصل على أكثر من 270 صوتًا المطلوبة لأجل الفوز.