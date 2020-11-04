موقع إسرائيلي: 77% من اليهود الأمريكيين صوتوا لبايدن في الانتخابات

كشف استطلاع من قبل شركة أمريكية بعد التصويت في صناديق الاقتراع للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020، عن مشاركة 800 ناخب يهودي أمريكي من جميع أنحاء الولايات المتحدة، في التصويت، حيث صوت 77% من اليهود الأمريكيين للمرشح الديمقراطي جو بايدن، و21% فقط للرئيس دونالد ترامب، وفقًا لموقع يسرائيل هيوم الإسرائيلي.

وقال الموقع الإسرائيلي، إنه حدث تغيير كبير بتلك النسبة التي ايدت

المرشح الديمقراطي جو بايدن، حيث أجريت استطلاعات للرأي خلال الأسبوع الماضي في إسرائيل ، والتي تفيد بأن نسبة تأييد الإسرائيليين لترامب تبلغ حوالي 70٪.

وأكد الموقع، على مدى دعم اليهود الدائم للديمقراطيين والذي يشمل غالبية الجمهور اليهودي في الولايات المتحدة ، باستثناء المجتمع الأرثوذكسي الذي يعتبر إلى حد

كبير مقر للمرشحين الجمهوريين.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثار الشكوك مرة أخرى، حول مصداقية نتائج الانتخابات بعد أن ارتفع خصمه الديمقراطي جو بايدن ، الذي يتقدم 213-238 في القائمة الانتخابية ، وهو رقم كافي لفوز بايدن، لأن المرشح الذي يصل إلى 270 ناخباً يُعلن رئيساً.

وقالت حملة بايدن الليلة إنهم يقدرون أن المرشح الديمقراطي سيصل إلى العدد المطلوب من الناخبين اليوم أو الليلة، ويستعد في الساعات القليلة القادمة لإلقاء خطاب على الشعب الأمريكي، بعد فوزه.