الانتخابات الأمريكية 2020.. بايدن يلقي خطابا للأمريكيين اليوم

قال جان أومالي ديلون، مدير الحملة الانتخابية للمرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن المرشح جو بايدن سيلقي خطابًا للأمريكيين في وقت لاحق من اليوم.

ونقلت قناة "سي إن إن" عن ديلون، قوله: "أتوقع أنه في وقت لاحق من اليوم،

أن يوجه نائب الرئيس (السابق) خطابا للشعب الأمريكي".

وأعلن ترامب، في وقت سابق، خلال كلمة من البيت الأبيض، أنه متجه للفوز بالانتخابات الرئاسية، وذلك في وقت لم تعلن فيه النتائج الأولية في عدد

من الولايات التي تضم أصواتا كبيرة في المجمع الانتخابي.

كما تحدث بايدن إلى مناصريه، معربا عن تفاؤله بالفوز برئاسة الولايات المتحدة، وأكد أنه يمضي على الطريق الصحيح لتحقيق ذلك.

ويحتاج أي مرشح إلى 270 صوتًا من المجمع الانتخابي، وحتى الآن حصد ترامب بحسب وكالة "أسوشيتد برس" 213 صوتًا، بينما بايدن حصد 238.