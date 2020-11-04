العاهل الأردني وأنيجلا ميركل يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين

بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، خلال إتصال مرئي عبر تقنية "الفيديوكونفرانس" مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، العلاقات بين الأردن وألمانيا، وسبل تعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية بينهما في مختلف المجالات وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأكد الملك عبدالله، خلال الاتصال

- حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية بترا، اليوم الأربعاء، أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، خصوصًا جهود مكافحة جائحة كورونا المستجد.



وتناول الجانبان خلال الاتصال المستجدات

الإقليمية والدولية، والقضية الفلسطينية، وجهود محاربة الإرهاب والفكر المتطرف، ضمن نهج شمولي.



وشدد العاهل الأردني، على أن الإرهاب يتنافى مع التعاليم والمبادئ الدينية والإنسانية، التي تدعو إلى تعزيز الوئام والمحبة واحترام الآخر، ونبذ خطاب الكراهية.



ومن جانبها .. أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل استعداد بلادها لدعم جهود الأردن في مجابهة وباء كورونا المستجد.

