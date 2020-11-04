4658 إصابة بفيروس كورونا في الأردن

سجلت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الأربعاء، 62 وفاة جديدة بفيروس كورونا ما يمثل ارتفاعا قياسيا لعدد ضحايا الجائحة على أساس يومي منذ بدء التفشي في المملكة.
وأفادت الوزارة، في إحصائية يومية، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع4658 لتصل الحصيلة الإجمالية للحالات إلى و91234.
ويمثل هذا العدد ارتفاعا لمؤشر الإصابات اليومية بالفيروس في الأردن.
وذكرت وزارة الصحة أنها رصدت خلال اليوم الماضي 62 وفاة جديدة جراء المرض ليبلغ إجمالي ضحايا الجائحة في الأردن 1029 متوفيا.
كما بلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقى العلاج في المستشفيات حاليا 1617 حالة، منهم 374 حالة في العناية المركزة.
يشار إلى أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أشاد بالجهود التي بذلتها الأجهزة الأمنية في ملاحقة المطلوبين، وبخاصة فيما يتعلق بجريمة الزرقاء، مؤكدًا أهمية تكثيف الجهود المبذولة لحماية المجتمع، وعبر عن تقديره للجهود التي يبذلها عناصر الأمن العام في مواجهة وباء كورونا ومساعدة المواطنين.
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