أمريكا تشن هجمات سيبرانية ضد روسيا وإيران قبل الانتخابات

أكدت شبكة NBC الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة شنت مؤخرا هجمات سيبرانية ضد روسيا وإيران بزعم منعهما من التدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية.
وأضافت أن الوحدات المعنية بالأمن السيبراني في الولايات المتحدة نفذت مؤخرا "عمليات هجومية ضد مؤسسات سيبرانية في روسيا وإيران بغيةالتأكد من عدم ممارستها أي أنشطة خلال فترة الانتخابات".
و أكد مدير وكالة الأمن القومي ورئيس قيادة الأمن الإلكتروني الأمريكية، الجنرال بول ناكاسون، للصحفيين أمس اتخاذ الولايات المتحدة في الأسابيع والأشهر الأخيرة سلسلة إجراءات بهدف "منع اللاعبينالخارجيين من التدخل في انتخابات 2020".
ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤولين أمريكيين توضيحهم أن هذه الإجراءات تشمل عملية سيبرانية نفذت مؤخرا ضد هاكرز يعتقد أنهم مرتبطون بالحرس الثوري الإيراني.
ولفت المسؤولون إلى أن "العملية أطلقت ردا على شروع هؤلاء القراصنة قبل أسبوعين في إرسال رسائل تضم تهديدات إلى الناخبين الأمريكيين ونشر فيديوهات تقوض ثقة المواطنين بعملية الاقتراع".
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