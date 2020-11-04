500 وفاة و 25 ألف إصابة جديدة بكورونا في بريطانيا

سجلت السلطات الصحية البريطانية، اليوم الأربعاء، 492 وفاة بكورونا، وهو العدد الأكبر منذ منتصف مايو، ورصد 25177 إصابة جديدة بالفيروس، مقارنة مع 20018 إصابة تم رصدها أمس الثلاثاء.

ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 47742، والإصابات إلى 1099059.

ووافق المشرعون البريطانيون اليوم الأربعاء على فرض إغلاق لمدة شهر في إنجلترا، إذ صوتوا لصالح خطة

رئيس الوزراء بوريس جونسون الهادفة لاحتواء العدوى التي تخرج عن السيطرة وترهق أطقم الخدمات الصحية.

وأكد مدير "مجموعة لقاحات أكسفورد"، أندرو بولارد، اليوم الأربعاء، أنه يمكن تقديم نتائج المرحلة الأخيرة من تجارب لقاح ضد فيروس كورونا بحلول نهاية العام، وبنسبة ضئيلة قبل

عيد الميلاد.

وقال بولارد، خبير الأمراض المعدية ومناعة الأطفال، إنه "يمكن تقديم نتائج المرحلة المتأخرة من التجارب بحلول نهاية العام الجاري، وهناك فرصة صغيرة بأن تكون هذه النتائج جاهزة بحلول عيد الميلاد".

وأضاف تعليقًا على تقديم نتائج التجارب هذا العام: "أنا متفائل بأننا قد نصل إلى هذه المرحلة قبل نهاية هذا العام".

وأشار بولاد، عند سؤاله عما إذا كان اللقاح سيكون جاهزًا بحلول عيد الميلاد، إلى أنه "هناك فرصة ضئيلة".