ولاية بنسلفانيا الأمريكية: فرز 50 بالمئة من بطاقات الاقتراع المرسلة عبر البريد

أكدت كاثي بوكفار، مسؤولة الانتخابات في بنسلفانيا الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الولاية تقترب من فرز نحو 50% من بطاقات الاقتراع المرسلة عبر البريد، وأن جميع الأصوات ستحتسب قبل إعلان النتائج.

وأوضحت في حديثها مع الصحفيين أن "ملايين الأصوات لم يتم احتسابها بعد"، مضيفة أن بطاقات الاقتراع البريدية تفوق نظيرتها في 2016 بعشرة أمثال.

وجرت أمس الثلاثاء عملية التصويت المباشر من خلال صناديق الاقتراع في

الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد أن أدلى نحو 100 مليون أمريكي بأصواتهم عبر البريد والتصويت عن بعد.

وصرح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه كان متقدمًا بالأمس في عدة ولايات، أمام منافسه الديمقراطي، جو بايدن، لكن النتائج بدأت تتغير بطريقة سحرية، فيما بادرت حملة بايدن، إلى إبداء التفاؤل بالفوز.

وندد المرشح الجمهوري، بما اعتبرهُ ظهورا لبطاقات انتخابية مفاجئة في محاولة لترجيح كفة بايدن الذي يتقدم حتى الآن بـ238 صوتًا في المجمع الانتخابي.

في غضون ذلك، حصل ترامب على 213 صوتًا من المجمع الذي يصل عدد ناخبيه الكبار إلى 538، فيما يحتاجُ المرشح إلى 270 صوتًا لأجل ضمان

الفوز.

وأكد مدير حملة ترامب أن الفوز سيكون من نصيب المرشح الجمهوري الذي يحظي بتأييد واسع وفاز بعدد من الولايات المتأرجحة والحاسمة.

من ناحيتها، قالت حملة بايدن إنها ترجح أيضا فوز المرشح الديمقراطي، مؤكدة أنه سيحصل على أكثر من 270 صوتًا المطلوبة لأجل الفوز.