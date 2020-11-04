بوادر أزمة في أميركا.. ترامب يعلن الفوز وبايدن واثق بالنصر وترقب نتائج 7 ولايات مهمة 

أظهرت نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية الأولية فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، مساء الثلاثاء، بـ 238 صوتا في المجمع الانتخابي، وهو ما يمثل نسبة 49.78% من الأصوات. مقابل 213 صوتا للمرشح الجمهوري دونالد ترامب وهو ما يمثل نسبة 48.61%، حسب أسوشيتد برس.



وتظهر أحدث المؤشرات تقدم ترامب في ولايات بنسلفانيا وكارولينا الشمالية وجورجيا وميشيغان، في حين تظهر مؤشرات أخرى تقدم بايدن في ولاية ويسكونسن التي تميل عادة إلى الجمهوريين.

الخروج عن الصمت

أعلن الرئيس المنتهية ولايته الأربعاء أنه "فاز" بالانتخابات في مواجهة منافسه الديمقراطي رغم استمرار فرز الأصوات في عدد من الولايات الأساسية.



ودارت حرب أعصاب طوال الليل بين المرشحين اللذين يفصل بينهما كل شيء، حيث توقع كل منهما فوزه، في وقت يبقى فيه السباق إلى البيت الأبيض مفتوحا وسط انقسام أكثر من أي وقت مضى في هذا البلد.



وقبل إعلان أي نتيجة نهائية، قال الرئيس الحالي في كلمة مقتضبة في البيت الأبيض "بصراحة، لقد فزنا في الانتخابات" متحدثا عن "تزوير" ومشيرا إلى أنه يعتزم اللجوء إلى المحكمة العليا، في حين قال نائبه مايك بنس إن الرئيس في طريقه للفوز.



وقال ترامب في كلمة بالبيت الأبيض إنها لحظة مهمة في تاريخ أميركا، وعدّد مجموعة من الولايات قال إنه فاز فيها من أهمها فلوريدا وتكساس وأوهايو، وأكد أنه سيفوز في بنسلفانيا وأنه متقدم فيها بفارق كبير حتى الآن.



وأضاف "فزنا بهذه الولايات، ومن الواضح أن هناك عملية احتيال على الشعب الأميركي.. سنفوز بهذه الانتخابات، وقد فزنا بها بالفعل.. هذه لحظة مهمة في تاريخ أمتنا وسنلجأ للمحكمة العليا لوقف احتساب الأصوات المتأخرة".



ومن جانبها قالت حملة بايدن تعليقا على ذلك إنه إذا ذهب ترامب إلى المحكمة لمنع "فرز الأصوات بشكل سليم" فستكون الفرق القانونية للديمقراطيين جاهزة للتصدي لهذا المسعى.



وكان ترامب -وفي أول تعليق له على النتائج- قال في تغريدة صباح اليوم إنه يتوقع فوزه بفترة ثانية تستمر 4 سنوات، واتهم الديمقراطيين بمحاولة "سرقة" الانتخابات منه، دون أن يقدم أي دليل.



ووضعت فيسبوك وتويتر علامة على بعض منشورات ترامب بشأن الانتخابات، في حين يتواصل فرز الأصوات، في اختبار حقيقي لقواعدهما الخاصة بالتعامل مع المعلومات المضللة والادعاءات المبكرة بالفوز.



وقالت تويتر إن تغريدة ترامب التي زعم فيها أن هناك محاولة "لسرقة الانتخابات" قد تكون مضللة.



وذكرت الشركة اليوم "وضعنا تحذيرا على تغريدة منشورة على حساب دونالد ترامب، لأنها تنطوي على تضليل بشأن الانتخابات".



من جهته، وفي أول تعليق له بعد الاقتراع، أعلن المرشح الديمقراطي للرئاسة أنه "على الطريق الصحيح للفوز" في مواجهة الرئيس المنتهية ولايته، في وقت يسود فيه ترقب شديد لنتيجة الاقتراع.

وقال بايدن أمام مناصريه الذين تجمعوا على طريقة "درايف إن" (Drive in) في معقله ويلمينغتون في ديلاوير "حافظوا على إيمانكم، سنفوز". وأضاف "نعتقد أننا على الطريق الصحيح للفوز بهذه الانتخابات" مؤكدا "نحن واثقون بالفوز في أريزونا" الولاية الحاسمة.



وأضاف: نشعر بالتفاؤل إزاء وضعنا الانتخابي في ويسكونسن وميشيغان، وسنفوز بأصوات بنسلفانيا، وما زلنا في حلبة المنافسة في جورجيا.



وفي بلد يشهد أزمات صحية واقتصادية واجتماعية بحجم تاريخي، يستعد الأميركيون لليلة طويلة أو حتى أيام وليال طوال من الانتظار بعد حملة انتخابية شهدت أجواء توتر شديد.



ويبدو أن آمال بعض الديمقراطيين، في معسكر بايدن في تحقيق انتصارات تاريخية بكارولينا الشمالية أو جورجيا أو تكساس، قد تبددت.



واحتفظ ترامب بفلوريدا التي سبق أن فاز فيها عام 2016، كما تفوق في أوهايو التي فاز فيها منذ عام 1964 كل المرشحين الجمهوريين الذين وصلوا إلى الرئاسة.



ويتوقع كثيرون أن طريق بايدن إلى البيت الأبيض يمر عبر الشمال الصناعي للبلاد.



وكان الهدف المعلن للديمقراطيين استعادة 3 ولايات انتزعها ترامب عام 2016، وهي ويسكونسن وميشيغان وبنسلفانيا، لكن فرز الأصوات بهذه الولايات قد يستمر حتى الأربعاء أو عدة أيام بسبب المستوى القياسي للتصويت عبر البريد.



أهم الولايات التي فاز بها ترامب

فاز ترامب حتى الآن بعدد من الولايات الرئيسية والمتأرجحة التي تقوي حظوظه بالبقاء في البيت الأبيض، ومن أهمها:



– تكساس: وتعد المعقل الجمهوري الذي يسمح لترامب بتقليص الفارق بينه وبين منافسه، حسب قناتي "فوكس" (FOX) و"إن بي سي" (NBC). وتجلب هذه الولاية الجنوبية لترامب أصوات 38 من كبار الناخبين.



– فلوريدا، وهي ولاية مهمة عوّل عليها ترامب كثيرا للبقاء في البيت الأبيض، وتمنحه 29 صوتا بالمجمع الانتخابي.



وبالإضافة إلى ذلك فاز بعدد من الولايات من أهمها كنتاكي (8) وفرجينيا الغربية (5) كارولينا الجنوبية (9) وألاباما (9) ومسيسيبي (6) وأوكلاهوما (7) وتينيسي (11) أركنساس (6) وإنديانا (11) داكوتا الشمالية (3) داكوتا الجنوبية (3) ووايومنغ (3) ولويزيانا (8) ونبراسكا (4) وكنساس (6) وميسوري (10) وإيداهو (4).

الولايات التي فاز بها بايدن

بالمقابل، فاز المرشح الديمقراطي حتى الآن بعدد من الولايات من أهمها: فيرمونت (3) وفرجينيا (13) وكونيتيكت (7) وديلاوير (3) وإلينوي (20) وميريلاند (10) ماساشوستس (11) ونيوجيرسي (14) ورود آيلاند (4) ونيو مكسيكو (5) ونيويورك (29) ومقاطعة كولومبيا (3) وكولورادو (9) ونيو هامبشير (4) وكاليفورنيا (55) وأوريغون (7) وواشنطن (12).



وقالت لجنة الانتخابات في نيفادا إنها لم تحتسب بعد بطاقات الاقتراع المبكر التي وصلت الثلاثاء، وتلك التي لم تصل بعد عبر البريد.



وفي ولاية ويسكونسن، حصل ترامب على 49% من الأصوات، في حين حصل بايدن على 49.3% بعد فرز 89% من الأصوات بالولاية.



وفي انتكاسة كبيرة لترامب، فاز بايدن بولاية أريزونا الواقعة جنوب غرب البلاد والتي تعتبر عادة معقلا للجمهوريين، وكان ترامب قد فاز بها عام 2016.



وفي هذه الولاية الجمهورية سابقا، هزم رائد الفضاء السابق مارك كيلي الثلاثاء السيناتورة الجمهورية مارثا ماكسالي، وهي قائدة طائرة مقاتلة سابقة، بحسب ما أوردت شبكة فوكس نيوز وصحيفة نيويورك تايمز.



ولم تعرف نتائج 7 ولايات حتى الآن، بما في ذلك بنسلفانيا وميشيغان وجورجيا وويسكونسن وكارولينا الشمالية.



ومن جانبها قالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إن من المبكر حسم الأمر بالنسبة لأصوات الناخبين، لأن الكثير من الأصوات لم تفرز بعد بعدد من الولايات، ولكنها أكدت أن حزبها يمكنه القول إنه حافظ على الأغلبية بالمجلس.



وأكدت بيلوسي أنه لم يتم احتساب مليوني صوت في ولاية فرجينيا حتى الآن.



توتر في الشارع

وأمضى مئات من أنصار بايدن ليلة الانتخابات الرئاسية وسط واشنطن وهم واثقون من فوز مرشحهم، لكنهم قلقون من أن يقوم ترامب بالطعن في النتائج.



ومنذ بعد ظهر الثلاثاء، تجمع مئات الأشخاص وسط العاصمة في موقع "بلاك لايفز ماتر بلازا" (ساحة حياة السود مهمة) الذي أصبح رمزا للمعارضة لترامب بمحيط البيت الأبيض وتحول إلى حصن منيع.



في هذا الشارع الشهير الذي غيرت اسمه البلدية الديمقراطية بعد وفاة الأميركي من أصل أفريقي جورج فلويد في مايو/أيار بيد شرطي أبيض، نافست الحفلات الموسيقية الشعارات السياسية لجزء من المساء.



ورفع علم كبير كتب عليه "ترامب يكذب طوال الوقت" أمام السياج الذي يمثل المحيط الأمني حول البيت الأبيض

المصدر: وكالات