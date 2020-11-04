“تويتر” يضع إشارة “مضللة” على تغريدة لترامب

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 4 نوفمبر 2020 07:13 مساءً - منذ 44 دقيقة

وضع موقع “تويتر”، اليوم، إشارة “مضللة” على تغريدة للرئيس الأميركي دونالد ترامب يشكك فيها بعملية فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية في عدة ولايات رئيسية بعدما اتخذ قراراً مماثلاً مساء الثلثاء.

وكتب “تويتر” فوق تغريدة ترامب: “قسم أو كامل مضمون التغريدة مثيرة للجدل وقد يكون مضلّلاً بشأن طريقة المشاركة في اقتراع أو أي عملية مدنية أخرى”.

وكان ترامب عبّر عن استيائه من “تزوير” محتمل في نتائج الانتخابات الأولية. وكتب عبر “تويتر”: “أمس كنت متقدماً في ولايات عدة وفجأة بدأت النتائج تتغير بطريقة غريبة”، مضيفاً: “بدأت النتائج تتغير في ولايات يسيطر عليها الديموقراطيون بطريقة غريبة”.

وفي تغريدة ثانية، تابع الرئيس الجمهوري: “من غير المنطقي أن تُغيّر أصوات البريد النتائج بهذه الدرجة”، وذلك بحسب (أ ف ب).