الديمقراطيون يقتربون من السيطرة على مجلس النواب.. والمسلمتان إلهان عمر ورشيدة طليب تفوزان بولايتهما الثانية بسهولة

أظهرت نتائج الانتخابات الأمريكية، التي جرت مساء الثلاثاء، أن الديمقراطيين يتجهون للسيطرة على مقاعد مجلس النواب الأمريكي.

وأعلنت وكالة “أسوشيتيد برس”، الأربعاء، فوز الحزب الديمقراطي بـ189 مقعدا في مجلس النواب، مقابل 181 للحزب الجمهوري، حتى الساعة الثانية.

كما أشارت إلى إعادة انتخاب المسلمتين إلهان عمر ورشيدة طليب لولاية ثانية بمجلس النواب، وهما اللتان كانتا على خلاف دائم مع دونالد ترامب.

وحققت طليب، فلسطينية الأصل، فوزا كبيرا في ديترويت، على منافسها الجمهوري الرئيسي ديفيد دودنهوفر، في منطقة الكونغرس رقم 13 في ولاية ميشيغان.

وحصلت طليب على 76.95 من مجموع الأصوات، حسب “أسوشيتيد برس”.

وعمر، أول نائبة مسلمة محجبة في الكونغرس، احتفظت بمقعدها ممثلة للدائرة الخامسة في ولاية مينيسوتا بنسبة 64.6 بالمائة ضد خصمها الجمهوري الذي حصل على 25.9 بالمائة. ويتألف مجلس النواب الأمريكي من 435 مقعدا.

وفي السياق، تشتد المنافسة بين الجمهوريين والديمقراطيين على مقاعد مجلس الشيوخ وعددها 100. وحصد كل من الجمهوريين والديمقراطيين 47 مقعدا حتى الساعة الثانية. ويشكل مجلسا النواب والشيوخ معا الكونغرس الأمريكي.