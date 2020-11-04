طنجة.. ارتفاع إصابات كورونا إلى 101 حالة

ارتفع عدد الإصابات بفيروس “كوفيد-19” اليوم الأربعاء، في عمالة طنجة – أصيلة، إلى 101 إصابة جديدة.
وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″، فإن المصابين الجدد يتوزعون على أساتذة، وتلاميذ، ومستخدمين، وعمال في وحدات صناعية.
ويقطن المصابون الجدد في أحياء طنجة المدينة، وبوخالف، ومغوغة، وسواني، والمرس، وفالفلوري، وبرانس2، وحي السواني، ومبروك، والادريسية، وإقامة الخير، والمجمع الحسني.
وشهدت عاصمة البوغاز، أخيرا، ارتفاعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، بينما يتخوف مواطنون من أن يكون هذا الارتفاع إشارة إلى ظهور موجة ثانية من الوباء.
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