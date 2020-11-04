قمة إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا تجمع الرجاء البيضاوي والزمالك المصري

يواجه الرجاء البيضاوي، مساء اليوم الأربعاء، مضيفه الزمالك المصري، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في قمة عربية خالصة، سيحتضنها ملعب برج العرب في مصر.

وسيحاول الرجاء البيضاوي تجاوز خسارته ذهابا في ميدانه بهدف دون رد، والعودة بتأهل من مصر، ينظر إليه بأنه صعب، لكنه ليس مستحيلا في ظل عزيمة، وإصرار النسور الخضر، الذين لطالما اشتهروا” بريمونتادا، والسطر الأخير”.

وفي الجهة المقابلة، سيبحث الزمالك المصري بقيادة الثناىْي المغربي أشرف بنشرقي، ومحمد أوناجم عن تأمين نتيجة الذهاب، التي كانت لصالحه بهدف مقابل لاشيء، ومواصلة الرحلة نحو النهاىْي.

يذكر أن الزمالك يبحث عن اللقب السادس، والغائب عن خزائنه منذ 18 سنة، بينما يبحث الرجاء عن اللقب الرابع، الغائب عنه منذ 21 سنة.