شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: لن يهدأ لنا بال حتى يُحتسب كل صوت والان مع التفاصيل

الأربعاء 4 نوفمبر 2020 تعهد المرشح الديموقراطي للانتخابات الرئاسية الأميركية جو بايدن الأربعاء بأن حملته "لن يهدأ لها بال حتى احتساب كل صوت" بعدما أعلن الرئيس دونالد ترامب عزمه اللجوء إلى المحكمة العليا لوقف عملية فرز الأصوات.

وكتب بايدن في تغريدة "لن يهدأ لنا بال حتى يُحتسب كل صوت".

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