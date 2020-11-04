شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: "بطاقات ليلية " تغير النتائج بطريقة غريبة والان نبدء بالتفاصيل

فجر الأمريكي والمرشح الجمهوري دونالد ترامب ، مفاجأة اندد ظهور (بطاقات انتخابية مفاجئة) ليلاً في ولايات كان يتصدّر نتائجها قائلا ً: " أمس كنت متقدما في عدة ولايات وفجأة بدأت النتائج تتغير بطريقة غريبة"

فيما قالت حملته : "إذا احتسبنا كل أقلام الاقتراع القانونية سنفوز" ، وأضاف مدير الحملة بأن التوقعات ستؤدي في النهاية إلى فوز ترامب

من جانبها قالت مديرة حملة بايدن أن المرشح الديمقراطي سيحصل على أكثر من 270 من أصوات المجمع الانتخابي اليوم

وتشير الأرقام الأولية إلى احتمالية فوز المنافس الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الأمريكية بعد تقدمه في ولايات ميشغين وسكنسن و نيفادا وهو ما يسمح له بالوصول إلى 270 صوتاً في المجمع الانتخابي،ويحصل على مقعد الرئاسة .