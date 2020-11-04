نسبة الإقبال في الانتخابات الأمريكية 2020 تبلغ أعلى مستوى منذ 120 عاماً

بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 بين الرئيس الجمهوري، دونالد ترامب، ونائب الرئيس السابق، الديمقراطي جو بايدن، أعلى مستوى منذ 120 عاما.
وأفاد مركز توقعات الانتخابات الأمريكية، الذي لا ينتمي إلى أي من الحزبين ويديره أستاذ العلوم السياسية في جامعة فلوريدا، مايكل ماكدونالد، بأن عملية الاقتراع هذا العام جرت بمشاركة 160 مليون شخص من أصل 239 مليون مواطن يتمتعون بحق التصويت.
وأوضحت بيانات الموقع أن نسبة الإقبال يتوقع أن تصل بالتالي إلى مستوى 66.9%، وهو يعتبر الأعلى منذ العام 1900 حينما بلغ 73.7%.
وأوضحت بيانات الموقع أن نسبة الإقبال يتوقع أن تصل بالتالي إلى مستوى 66.9%، وهو يعتبر الأعلى منذ العام 1900 حينما بلغ 73.7%.
وقال ماكدونالد عبر "تويتر": "هذا ليس خطأ. الانتخابات الرئاسية في العام 2020 شهدت أعلى نسبة إقبال منذ السنوات الـ120 الأخيرة... سأواصل تدقيق هذه الأرقام في الأسابيع القادمة".
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