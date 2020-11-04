تطور جديد في ملف مشروع قطار بغداد المعلق

أعلن وزير النقل ناصر الشبلي، الأربعاء، نقل ملف مشروع قطار بغداد المعلق بشكل كامل الى الشركة العامة لسكك حديد العراق، معتبراً أن الشركة تمتلك إمكانات وكفاءات هندسية وفنية تؤهلها للمساهمة بإدارة تنفيذ المشروع.
وقال الشبلي على هامش افتتاح المقر الاداري للمشروع في مقر الشركة، بحسب بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "المشروع سيوفر الاف من فرص العمل الى ابناء مدينة بغداد، اضافة الى اكتساب الخبرة من قبل ملاكاتنا في مثل هذا النوع من المشاريع التي تنفذ لأول مرة الذي يسهم بشكل فاعل في فك الاختناقات المرورية وتطوير المنطقة حضريا".
من جانبه، قال مدير عام الشركة العامة لسكك حديد العراق طالب الحسني، إن "المشروع سيوفر النقل الآمن والمريح لشريحة واسعة من سكان مناطق الشعب والكاظمية والعطيفية ومركز العاصمة بعدد محطات يصل الى 14 محطة وبطول 22 كم كمرحلة اولى وبطاقة نقل 10 الاف مسافر / الساعة ".
من جانبه، قال مدير عام الشركة العامة لسكك حديد العراق طالب الحسني، إن "المشروع سيوفر النقل الآمن والمريح لشريحة واسعة من سكان مناطق الشعب والكاظمية والعطيفية ومركز العاصمة بعدد محطات يصل الى 14 محطة وبطول 22 كم كمرحلة اولى وبطاقة نقل 10 الاف مسافر / الساعة ".
وأشار الحسني، إلى أن "الكلفة الاولية للمشروع تتراوح بحدود 2.5 مليار دولار ويتم تنفيذه من قبل ارقى الشركات العالمية المتخصصة وباعلى المواصفات ".
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