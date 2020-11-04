أعلنت السلطات الصحية البريطانية تسجيل 492 وفاة بكورونا، وهو العدد الأكبر منذ منتصف مايو، ورصد 25177 إصابة جديدة بالفيروس، مقارنة مع 20018 إصابة تم رصدها أمس الثلاثاء. ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 47742، والإصابات إلى 1099059. وتدخل بريطانيا في إجراءات عزل عام ثانية لمدة أربعة أسابيع يوم الخميس، وستغلق خلالها محال تجارة التجزئة غير الأساسية، والمطاعم والبارات في مسعى لوقف ارتفاع حاد في الإصابات بفيروس كورونا.

كانت هذه تفاصيل خبر دولة أوروبية تسجل نحو 500 وفاة وأكثر من 25 ألف إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.