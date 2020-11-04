صحة الكرخ تكشف تفاصيل الاصابات الجديدة بكورونا



أبو غريب -----------52

الإسكان-------------10

الاعلام--------------47

البياع---------------18

التاجي--------------6

التاجيات-------------1

الحرية --------------40

الخطيب-------------2

الدورة--------------27

الدولعي-------------5

الرحمانية ------------4

السيدية------------- 23

الشالجية -------------4

الشرطة الخامسة-------2

الشرطة الرابعة ---------3

الشعلة---------------31

الصالحية--------------2

الطارمية --------------24

العامرية--------------19

العطيفية--------------5

العلاوي---------------5

الغزالية--------------27

القادسية-------------8

الكاظمية ------------39

اللطيفية-------------3

المحمودية-----------23

المشاهدة-------------4

المكاسب --------------3

المنصور--------------18

المواصلات------------4

النصر والسلام ----------2

الوشاش---------------6

اليرموك--------------10

اليوسفية--------------1

جكوك----------------2

حي الجامعة-----------31

حي الجهاد------------43

حي الخضراء-----------9

حي الفرات-------------7

حي العامل------------45

حي التراث------------10

حي العدل ------------26

سبع البور--------------1

سويب----------------2

شارع حيفا------------2

ناحية الرشيد-----------4

سكنة جانب الرصافة ---------10

محافظة كركوك--------------1

محافظة كربلاء --------------1 أبو دشير------------11أبو غريب -----------52الإسكان-------------10الاعلام--------------47البياع---------------18التاجي--------------6التاجيات-------------1الحرية --------------40الخطيب-------------2الدورة--------------27الدولعي-------------5الرحمانية ------------4السيدية------------- 23الشالجية -------------4الشرطة الخامسة-------2الشرطة الرابعة ---------3الشعلة---------------31الصالحية--------------2الطارمية --------------24العامرية--------------19العطيفية--------------5العلاوي---------------5الغزالية--------------27القادسية-------------8الكاظمية ------------39اللطيفية-------------3المحمودية-----------23المشاهدة-------------4المكاسب --------------3المنصور--------------18المواصلات------------4النصر والسلام ----------2الوشاش---------------6اليرموك--------------10اليوسفية--------------1جكوك----------------2حي الجامعة-----------31حي الجهاد------------43حي الخضراء-----------9حي الفرات-------------7حي العامل------------45حي التراث------------10حي العدل ------------26سبع البور--------------1سويب----------------2شارع حيفا------------2ناحية الرشيد-----------4سكنة جانب الرصافة ---------10محافظة كركوك--------------1محافظة كربلاء --------------1 الشفاء: 350.. الوفيات: 4

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