صحة الكرخ تكشف تفاصيل الاصابات الجديدة بكورونا

أبو دشير------------11
أبو غريب -----------52
الإسكان-------------10
الاعلام--------------47
البياع---------------18
التاجي--------------6
التاجيات-------------1
الحرية --------------40
الخطيب-------------2
الدورة--------------27
الدولعي-------------5
الرحمانية ------------4
السيدية------------- 23
الشالجية -------------4
الشرطة الخامسة-------2
الشرطة الرابعة ---------3
الشعلة---------------31
الصالحية--------------2
الطارمية --------------24
العامرية--------------19
العطيفية--------------5
العلاوي---------------5
الغزالية--------------27
القادسية-------------8
الكاظمية ------------39
اللطيفية-------------3
المحمودية-----------23
المشاهدة-------------4
المكاسب --------------3
المنصور--------------18
المواصلات------------4
النصر والسلام ----------2
الوشاش---------------6
اليرموك--------------10
اليوسفية--------------1
جكوك----------------2
حي الجامعة-----------31
حي الجهاد------------43
حي الخضراء-----------9
حي الفرات-------------7
حي العامل------------45
حي التراث------------10
حي العدل ------------26
سبع البور--------------1
سويب----------------2
شارع حيفا------------2
ناحية الرشيد-----------4
سكنة جانب الرصافة ---------10
محافظة كركوك--------------1
محافظة كربلاء --------------1
أبو غريب -----------52
الإسكان-------------10
الاعلام--------------47
البياع---------------18
التاجي--------------6
التاجيات-------------1
الحرية --------------40
الخطيب-------------2
الدورة--------------27
الدولعي-------------5
الرحمانية ------------4
السيدية------------- 23
الشالجية -------------4
الشرطة الخامسة-------2
الشرطة الرابعة ---------3
الشعلة---------------31
الصالحية--------------2
الطارمية --------------24
العامرية--------------19
العطيفية--------------5
العلاوي---------------5
الغزالية--------------27
القادسية-------------8
الكاظمية ------------39
اللطيفية-------------3
المحمودية-----------23
المشاهدة-------------4
المكاسب --------------3
المنصور--------------18
المواصلات------------4
النصر والسلام ----------2
الوشاش---------------6
اليرموك--------------10
اليوسفية--------------1
جكوك----------------2
حي الجامعة-----------31
حي الجهاد------------43
حي الخضراء-----------9
حي الفرات-------------7
حي العامل------------45
حي التراث------------10
حي العدل ------------26
سبع البور--------------1
سويب----------------2
شارع حيفا------------2
ناحية الرشيد-----------4
سكنة جانب الرصافة ---------10
محافظة كركوك--------------1
محافظة كربلاء --------------1
الشفاء: 350.. الوفيات: 4
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.