منظمة إنسانية تعلن علاج نحو 120 ألف مواطن في العراق خلال شهر

اعلنت منظمة إنسانية في العراق، الاربعاء، عن علاج نحو 120 ألف مواطن بمناطق متعددة من البلاد خلال شهر تشرين الاول الماضي.

وقالت منظمة "داري" في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "عاينت وعالجت (119128) مواطنا في مراكزها وعياداتها العاملة بمناطق متعددة من العراق خلال شهر تشرين الأول 2020".

وأضافت أنها "قدمت لهم خدمات تنوعت بين الرعاية الصحية الأولية، الصحة النفسية والعلاج الطبيعي، الصحة النسائية والتوليد، اللقاحات، التغذية، التوعية والتثقيف الصحي".