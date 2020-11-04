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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سويسرا تنشر الجيش لمساعدة المستشفيات على التعامل مع كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أقرت الحكومة السويسرية اليوم الأربعاء نشر قوة يصل قوامها إلى 2500 من أفراد الجيش لمساعدة نظام الرعاية الصحية، الذي يعاني ضغطا شديدا، في البلاد على التعامل مع الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا.
وهذه هي المرة الثانية التي يتدخل فيها الجيش منذ بداية العام لدعم المستشفيات خلال علاجها ونقلها مرضى.
وقد تجاوز عدد الإصابات عشرة آلاف يوميا اليوم الأربعاء وهو أمر يفوق قدرة استيعاب نظام الرعاية الصحية.
وقالت الحكومة بعد اجتماع لمجلس الوزراء "يرتفع عدد حالات الإصابة بشكل حاد خلال الموجة الثانية من جائحة كوفيد-19، ومع هذا الارتفاع، وبتأخير من أسبوع إلى أسبوعين، يزيد عدد المرضى في المستشفيات ووحدات العناية الفائقة. ومنذ يوم الثلاثاء، 27 أكتوبر 2020، قدمت عدة مقاطعات طلبات للحصول على دعم عسكري".
وأعطت الحكومة كذلك الضوء الأخضر لتوزيع 350 مليون فرنك سويسري (384 مليون دولار) في صورة منح وقروض للأندية الرياضية المحترفة وشبه المحترفة المتضررة من الجائحة.
وقالت إنها على استعداد للنظر في تقديم المزيد من المساعدات خاصة مع إقامة مسابقات كبيرة بدون جمهور في مسعى لإبطاء تفشي المرض.
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