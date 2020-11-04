شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بايدن: لن يهدأ لنا بال حتى يُحتسب كل صوت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تعهد المرشح الديموقراطي للانتخابات الرئاسية الأميركية جو بايدن الأربعاء بأن حملته "لن يهدأ لها بال حتى احتساب كل صوت" بعدما أعلن الرئيس دونالد ترامب عزمه اللجوء إلى المحكمة العليا لوقف عملية فرز الأصوات.



وكتب بايدن في تغريدة "لن يهدأ لنا بال حتى يُحتسب كل صوت".

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