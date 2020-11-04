ترامب: أمس كنت متقدماً إلى أن ظهرت فجأت بطاقات انتخابية جديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء إلى إثارة الشكوك حيال عمليات فرز الأصوات الجارية حالياً في عدة ولايات رئيسية في الانتخابات الرئاسية الأميركية، متحدثاُ عن تزوير من دون تقديم أي دليل.



وكتب في تغريدة "مساء أمس كنت متقدماً في كثير من الولايات الرئيسية" مضيفاً "بعد ذلك، بدأت الواحدة تلو الأخرى تختفي بطريقة سحرية مع ظهور بطاقات انتخابية مفاجئة واحتسابها".

والبطاقات التي يتحدث عنها الرئيس ترامب هي تلك التي وصلت عبر البريد ومن الممكن أن تستمرّ عملية فرزها أياماً عدة في بعض الولايات.