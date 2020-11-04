شكرا لقرائتكم خبر حكام الولايات الأمريكية يستقرون في مناصبهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لم يكن السباق إلى البيت الأبيض هو السباق الوحيد الذي شهدته الولايات المتحدة عندما توجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع، كان على الناخبين في 11 ولاية اختيار حكام في الانتخابات التي جرت هذا الأسبوع.

وعلى الرغم من عدم مراقبتها دوليا عن كثب مثل السباقات الأخرى، يمكن لحكام الولايات وضع السياسات التي قد تؤثر على النقاش الوطني، ويمكنهم أيضا تعيين أعضاء مجلس الشيوخ إذا أصبح المقعد شاغرا، مما يغير تشكيل تلك الهيئة المهمة.

وفي معظم الولايات احتفظ شاغل المنصب أو مرشح من الحزب الحاكم بها بالمنصب، ويبدو أن الاستثناء الوحيد كان في ولاية مونتانا، حيث تخلى الحاكم الحالي، الديموقراطي ستيف بولوك، عن مقعده ليبدأ محاولة فاشلة للترشح للرئاسة الأمريكية ثم لمقعد في مجلس الشيوخ الأمريكي. ويبدو أن الجمهوري جريج جيانفورت فاز بمنصب حاكم الولاية بنسبة تبلغ نحو 53% من مجموع الأصوات.