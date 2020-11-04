حكام الولايات الأمريكية يستقرون في مناصبهم

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وعلى الرغم من عدم مراقبتها دوليا عن كثب مثل السباقات الأخرى، يمكن لحكام الولايات وضع السياسات التي قد تؤثر على النقاش الوطني، ويمكنهم أيضا تعيين أعضاء مجلس الشيوخ إذا أصبح المقعد شاغرا، مما يغير تشكيل تلك الهيئة المهمة.وفي معظم الولايات احتفظ شاغل المنصب أو مرشح من الحزب الحاكم بها بالمنصب، ويبدو أن الاستثناء الوحيد كان في ولاية مونتانا، حيث تخلى الحاكم الحالي، الديموقراطي ستيف بولوك، عن مقعده ليبدأ محاولة فاشلة للترشح للرئاسة الأمريكية ثم لمقعد في مجلس الشيوخ الأمريكي. ويبدو أن الجمهوري جريج جيانفورت فاز بمنصب حاكم الولاية بنسبة تبلغ نحو 53% من مجموع الأصوات.
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