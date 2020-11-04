شكرا لقرائتكم خبر مكالمات غامضة تثير مخاوف الأمريكيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تلقى الناخبون في ولايات أمريكية مكالمات آلية غامضة عدة تحثهم على البقاء في منازلهم يوم الانتخابات، وفقا لمسؤولي الولايات ومسؤولين حزبيين.

وقال كريستوفر كريبس، المسؤول الكبير بوزارة الأمن الداخلي الذي أصبح أحد المتحدثين الحكوميين البارزين بشأن أمن الانتخابات، «ما زلنا في خطر»، وأضاف في مؤتمر صحفي: «قد تكون هناك أحداث أو أنشطة أخرى للتدخل في الانتخابات أو تقويض الثقة فيها».

وظهرت مخاوف من أن تدخلات أجنبية في انتخابات 2020، وهي منتشرة منذ الانتخابات السابقة في 2016 عندما بعث متسللون روس عشرات الآلاف من رسائل البريد الالكتروني عبر الانترنت لتوجيه التصويت.

ولم تتبلور المخاوف بشكل كبير مع إدلاء أكثر من 100 مليون أمريكي بأصواتهم في موجة لم يسبق لها مثيل من التصويت المبكر، وقال تشاد وولف القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي، متحدثا إلى جانب كريبس «ليس لدينا مؤشرات على أن جهة أجنبية نجحت في تقويض أي أصوات في هذه الانتخابات أو التلاعب بها».