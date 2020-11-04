شكرا لقرائتكم خبر وزيرة الدفاع الألمانية: الوضع متفجر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعربت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب - كارنباور عن قلقها إزاء النتائج غير المحسومة للانتخابات الأمريكية.

وقالت الوزيرة التي تتزعم الحزب المسيحي الديمقراطي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل أمس في تصريحات للقناة الثانية في التلفزيون الألماني «زد دي إف»: «المعركة من أجل شرعية النتيجة بدأت الآن، الوضع متفجر للغاية».

وذكرت الوزيرة أن الخبراء يحذرون بشدة من حدوث أزمة دستورية في الولايات المتحدة، وقالت «وهذا أمر يجب أن يقلقنا كثيرا بوجه عام بالتأكيد.»

وكان ترمب تحدث عن «تزوير»، معلنا أنه سيذهب إلى المحكمة العليا لحماية الفوز الذي قال إنه حققه في الانتخابات.