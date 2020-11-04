وزيرة الدفاع الألمانية: الوضع متفجر

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وقالت الوزيرة التي تتزعم الحزب المسيحي الديمقراطي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل أمس في تصريحات للقناة الثانية في التلفزيون الألماني «زد دي إف»: «المعركة من أجل شرعية النتيجة بدأت الآن، الوضع متفجر للغاية».وذكرت الوزيرة أن الخبراء يحذرون بشدة من حدوث أزمة دستورية في الولايات المتحدة، وقالت «وهذا أمر يجب أن يقلقنا كثيرا بوجه عام بالتأكيد.»
وكان ترمب تحدث عن «تزوير»، معلنا أنه سيذهب إلى المحكمة العليا لحماية الفوز الذي قال إنه حققه في الانتخابات.
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