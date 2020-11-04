كيف تابع ترمب عملية فرز الأصوات؟

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وقال ترمب صباح أمس إنه حقق الفوز في الانتخابات، وألمح إلى الذهاب إلى المحكمة العليا لحماية هذا الفوز، وزعم، في كلمة من البيت الأبيض، حدوث «احتيال كبير» في فرز الأصوات، دون أن يقدم دليلا على ذلك.وقال ترامب «كنا نستعد للفوز في هذه الانتخابات.
بصراحة، لقد فزنا في هذه الانتخابات»، وشكا من أن المسؤولين علقوا فرز الأصوات في ولاية بنسيلفانيا حتى صباح أمس (بالتوقيت المحلي)، واعتبر أن التأخير «يحرج بلادنا»، وتعهد بإحالة الأمر إلى المحاكم الأمريكية.
ولطالما شكا ترمب من التصويت عبر البريد، رغم أن هذه الطريقة قانونية تماما للتصويت واستخدمها عشرات الملايين من المواطنين الأمريكيين في هذه الانتخابات بسبب جائحة كورونا.
وقال ترمب عبر تويتر أمس «النتائج الليلة كانت كبيرة.. ولكن هناك من يحاول تهميش من صوت لنا».
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