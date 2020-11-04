شكرا لقرائتكم خبر تويتر يحذر من تغريدة ترمب عن «السرقة» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وضع موقع تويتر إشارة تحذير وفرض قيودا على تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن «سرقة» الانتخابات.

ولم يعد متاحا للمستخدمين التعليق على التغريدة أو إعادة نشرها، ووضع تحذير على التغريدة جاء فيه «بعض المحتوى المذكور في التغريدة أو كله متنازع عليه وقد يكون مضللا بشأن انتخابات أو عملية مدنية أخرى».

وأوضح موقع تويتر السبب وراء القيام بهذا الإجراء، وقال «لقد وضعنا تحذيرا على تغريدة من (المستخدم) دونالد ترمب لتضمنها مزاعم ربما تكون مضللة حول الانتخابات.

هذا الإجراء يتماشى مع سياسة النزاهة المدنية الخاصة بنا».

أما موقع فيس بوك فلم يفرض قيودا على المنشورات، التي تحمل الصياغة نفسها، لكنه وضع تحذيرا قال فيه إن الأصوات لا تزال قيد الفرز.