تويتر يحذر من تغريدة ترمب عن «السرقة»

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ولم يعد متاحا للمستخدمين التعليق على التغريدة أو إعادة نشرها، ووضع تحذير على التغريدة جاء فيه «بعض المحتوى المذكور في التغريدة أو كله متنازع عليه وقد يكون مضللا بشأن انتخابات أو عملية مدنية أخرى».وأوضح موقع تويتر السبب وراء القيام بهذا الإجراء، وقال «لقد وضعنا تحذيرا على تغريدة من (المستخدم) دونالد ترمب لتضمنها مزاعم ربما تكون مضللة حول الانتخابات.
هذا الإجراء يتماشى مع سياسة النزاهة المدنية الخاصة بنا».
أما موقع فيس بوك فلم يفرض قيودا على المنشورات، التي تحمل الصياغة نفسها، لكنه وضع تحذيرا قال فيه إن الأصوات لا تزال قيد الفرز.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.