كاني ويست يصوت لنفسه

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدا مغني الراب والمنتج الموسيقي الأمريكي كاني ويست مستسلما بشأن الانتخابات الرئاسية، حيث توج محاولته التي لم تنجح للترشح بالتصويت لنفسه.

وكتب ويست في تغريدة عبارة «ويلب» دبليو إي إل بي» وهي تعبير عامي يجمع بين كلمتي «حسنا» و»مساعدة» بالإنجليزية ، مع صورة لنفسه أمام خريطة للولايات المتحدة تظهر أحدث نتائج الانتخابات، كما كتب في تغريدته عبارة «كاني 2024»، في إشارة واضحة إلى أنه سوف يسعى لخوض الانتخابات الرئاسية في المستقبل.

وأدلى ويست أمس الأول بصوته في ولاية وايومنج، وكتب اسمه على بطاقة الاقتراع، وفقا لمقطع فيديو نشر على تويتر، وقال في تغريدة منفصلة «اليوم أصوت لأول مرة في حياتي لرئيس الولايات المتحدة، وهو لشخص أثق به حقا ... لنفسي أنا».