عدو إيران يحتفظ بمقعده في مجلس الشيوخ

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتفظ السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام الملقب بـ «عدو إيران» بمقعده في مجلس الشيوخ، وكذلك زميله في الحزب الجمهوري جون كورنين من تكساس.

ويعد جراهام أحد أكثر أعضاء مجلس الشيوخ حزما بشأن إيران، حيث أكد في يونيو في جلسة استماع سرية حول التوترات بين واشنطن وطهران، أن الولايات المتحدة «أقرب» إلى المواجهة العسكرية.

وكشفت صحيفة «ديلي بيست» الأمريكية أن الرئيس دونالد ترمب كلف جراهام، أحد صقور الكونجرس ورئيس لجنة القضاء بمجلس الشيوخ، من أجل إعداد مشروع لإبرام اتفاق جديد مع إيران ليحل محل الاتفاق النووي الذي انسحب منه في مايو 2018.

ويعمل جراهام بالتنسيق مع كبار مسؤولي إدارة ترمب الذين يركزون على سياسة الشرق الأوسط لإيجاد بديل لصفقة إدارة الرئيس السابق باراك أوباما مع إيران، وفق ما تحدث أربعة أشخاص على دراية بتلك التحركات لـ»ديلي بيست».

وتحدث جراهام حول خطته لصحيفة «ديلي بيست» بالقول إنه يجب على الولايات المتحدة أن تطلب من النظام الإيراني الموافقة على ما يسمى باتفاقية 123، وهو التزام رئيسي ملزم قانونا يتطلب من الدول التي تعقد صفقات نووية مع الولايات المتحدة التوقيع على معايير حظر الانتشار النووي، حيث وقعت ذلك أكثر من 40 دولة.

وشدد على أنه يتعين على الولايات المتحدة أن تطالب إيران بالتوقيع على «المعيار الذهبي»، وهو تعهد بعدم تخصيب الوقود النووي وإعادة معالجته.