سارة.. أول متحولة جنسيا في مجلس الشيوخ

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وستنضم مكبرايد، وهي ديمقراطية، إلى مجلس الولاية المؤلف من 21 مقعدا، حيث حصلت على أكثر من 90% من الأصوات، بواقع 7902 صوت، بحسب صحيفة نيويورك تايمز.وأفادت محطات إذاعية محلية، بأن السيناتور الجمهوري توم تيليس أعلن فوزه في انتخابات مجلس الشيوخ عن ولاية نورث كارولينا، ويزيد احتفاظ تيليس بمقعده من صعوبة فوز الديمقراطيين بالأغلبية في مجلس الشيوخ.
وحافظ زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل من ولاية كنتاكي بمقعده في المجلس، وفقا لقناة فوكس نيوز وسي بي إس، حيث يتفوق ماكونيل، وهو جمهوري، على منافسته الديمقراطية.
وأنفق الديمقراطيون عشرات الملايين من الدولارات على ترشح آمي ماكجراث في كنتاكي، في محاولة للإطاحة بالجمهوري القوي، البالغ من العمر 78 عاما.
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