شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة بريطانية تفضح استخدام حماس قاعدة إلكترونية سرية لتشويه خصومها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفس الأسلوب الذى تقوم به جماعة الإخوان الإرهابية في استخدام اللجان الإلكترونية لتشويه منتقديها، تقوم به حركة حماس بفلسطين، إذ قالت صحيفة التايمز البريطانية، إن حركة حماس تستخدم قاعدة إلكترونية سرية لاستهداف خصومها.

ونقلت الصحيفة عن أجهزة مخابرات غربية قولها إن الحركة تستخدم الشبكة لتنفيذ عمليات الحرب الإلكترونية "السيبرانية" والاستخبارات المضادة، من مقرها الرئيسي خارج فلسطين.

وأضافت أن القاعدة الإلكترونية السرية لحماس بدأت أعمالها قبل عامين، تحت إدارة القيادة العسكرية لحماس في غزة، وأنها منفصلة عن المكاتب الرسمية للحركة، وكانت أجهزة مخابرات أوروبية قد رصدت مقرًا سريًا تابعًا لحماس لتنفيذ عمليات الحرب السيبرانية والاستخبارات المضادة.

وبحسب مصادر استخباراتية غربية، فإن المقر الرئيسى خارج فلسطين، تم إنشاؤه وهو منفصل عن مكاتب حماس الرسمية في المدينة، والتي تتعامل بشكل أساسي مع التنسيق والتمويل، وهي تعمل بتوجيه من القيادة العسكرية لحماس في غزة.