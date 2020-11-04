أهم المعلومات عن أموال مجلس الشورى الملغى بعد الموافقة على نقلها لـ"الشيوخ"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الأحد الماضى، على نقل الأموال النقدية التى تخص قطاع الأموال والأملاك وصندوق أعضاء مجلس الشورى الملغى إلى مجلس الشيوخ. واستعرض الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة العامة للمجلس بشأن توصية من مكتب المجلس بشأن نقل الأموال النقدية التى تخص قطاع الأموال والأملاك وصندوق أعضاء مجلس الشورى الملغى إلى مجلس الشيوخ. ونستعرض فيما يلى أبرز المعلومات الواردة بتقرير اللجنة العامة لمجلس النواب بشأن الأموال المنقولة لمجلس الشيوخ: هذا المال بحسب أصله يخص مجلس الشورى الملغى وقد آلت ملكيته إلى مجلس النواب هذا المال بحسب أصله يخص مجلس الشورى الملغى وقد آلت ملكيته إلى مجلس النواب اقترح مكتب مجلس النواب نقل هذه الأموال إلى مجلس الشيوخ بناءً على طلب اللجنة المختصة والمشار إليها فى قانون مجلس الشيوخ قدرت اللجنة العامة أنه من المناسب لمجلس الشيوخ الناشئ أن تكون تحت يديه تلك الأرصدة المالية قدرت اللجنة العامة أنه من المناسب لمجلس الشيوخ الناشئ أن تكون تحت يديه تلك الأرصدة المالية حجم الأموال لم ينقص منها شيء زادت الأموال بنسبة (17%) بالنسبة للعملات الأجنبية زادت الأموال بنسبة (17%) بالنسبة للعملات الأجنبية زادت بنسبة (63%) بالنسبة للعملة المحلية زادت أموال صندوق الأعضاء بنسبة (66%) زادت أموال صندوق الأعضاء بنسبة (66%) أكدت اللجنة العامة أن مكتب مجلس النواب قد أحسن استثمار هذه الأموال على أكمل وجه

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