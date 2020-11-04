تعرف على أهداف قرض صندوق النقد العربى لمصر.. أبرزها تطوير الإدارة الضريبية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة الأحد الماضى على قرار رئيس الجمهورية رقم 483 لسنة 2020 بشأن الموافقة على عقد قرض تسهيل التصحيح الهيكلى (السادس) بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربى. ونستعرض فيما يلى أهم المعلومات عن القرض: تبلغ قيمة القرض 153 مليون و475 ألف دينار عربى حسابى بما يعادل نحو 630 مليون دولار أمريكى تبلغ قيمة القرض 153 مليون و475 ألف دينار عربى حسابى بما يعادل نحو 630 مليون دولار أمريكى يهدف العقد إلى تعزيز الوضع المالى الحالي يهدف أيضا إلى رفع كفاءة إدارة المالية العامة يهدف أيضا إلى رفع كفاءة إدارة المالية العامة تنفيذ برنامج إصلاحى حكومى يرتكز على عدة محاور تعزيز عمليات إعداد وتنفيذ الموازنة العامة تعزيز عمليات إعداد وتنفيذ الموازنة العامة تطوير الإدارة الضريبية تعزيز إدارة المشتريات الحكومية تعزيز إدارة المشتريات الحكومية تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية تعزيز إدارة الدين العام تعزيز إدارة الدين العام

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